セレッション ピーヴィー ギターアンプスピーカー キャビネット 6505

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商品詳細
peavey6505ピラニア、8インチです。スピーカーユニットはcelestioneight15の16Ω(新品購入)に交換済みです。キャビネットエンクロージャーは新品購入しましたが型番は古そうです。殆ど使用していませんが多少ホコリなどあります。その他はかなり綺麗な状態です。オレンジの同インチスピーカーキャビネットより音は太く、小型ながら良い感じかと思います。本体のみで元々のスピーカーは付属しません。箱裏面シールは抵抗値4になっていますが違います。発送時の相当な簡易梱包をご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/influenza788593.html
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