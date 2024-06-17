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キャラファイングラフ（B3）/ ソードアート・オンライン -フルダイブ
商品番号 J55313102018
商品名

キャラファイングラフ（B3）/ ソードアート・オンライン -フルダイブ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封品です。箱入りの状態でメルカリ便発送致します。値下げ交渉可能です。キャラファイングラフ（B3）/ソードアート・オンライン-フルダイブ-■仕様・サイズB3：W654×H503ｍｍ・素材面材：アクリル【検索ワード】ソードアート・オンラインソードアートオンラインSAOキャラファイングラフアニプレックスaniplexアニメ
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