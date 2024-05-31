クランポン A/B♭クラリネットダブルケース用 3Wayケースカバー

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商品詳細
種類···クラリネットクランポンから発売、A/B♭クラリネットダブルケース用のケースカバーです。定価38,500円持ち手、ショルダー、リュックと3通りの使用が可能です。※ショルダーストラップ無し。市販のものを組み合わせる事可能。内装はキルティング加工です。外側前面・背面には大判のポケットが2か所。B4サイズの楽譜も収納可能です。リュックストラップ内蔵型。外装：ナイロン材色：黒外寸：45×30×約10cmケース収納スペース内寸：43×28×6〜10cmクランポンのダブルケースがちょうど納まるサイズです。かなり使用感ありますが、まだまだ使えます。中に固定するベルトが内蔵されているので、ダブルケースだけでなく、B♭管のシングルケースやエスクラリネットのケースもずれる事なく収納できます。
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