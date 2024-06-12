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- 尾形月山 紙本彩色水墨画 明治から昭和期 浮世絵師 画家 【人物画】
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商品詳細
絵画の種類···日本画 尾形月山 人物画形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸一幅 箱無主題···人物・肖像 人物画主な画材···その他 日本画 1887年~1967年明治から昭和期の浮世絵師 日本画家 尾形月耕の子 本名 田井正子【マサツグ】 父尾形月耕に師事 日本画を中心に、浮世絵にも長けた 作品は彩色水墨画 浮世絵師のため、女性の人物像画である。 なかなか 洒脱の作品 状態 表具作品共経年経過による、オレ、ヤケ有り サイズ 表具 174cmX42.5cm作品 109cmX30cm箱無 ゆうパックにて 80サイズ 表具 作品共経年経過 仕立て直しお勧め
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