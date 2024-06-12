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尾形月山　　紙本彩色水墨画　　明治から昭和期　浮世絵師　画家　【人物画】
商品番号 G95142555026
商品名

尾形月山　　紙本彩色水墨画　　明治から昭和期　浮世絵師　画家　【人物画】
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 6,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　　　　尾形月山　　　人物画形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　紙本掛軸一幅　　　　箱無主題···人物・肖像　　　　　　　　人物画主な画材···その他　　　　　　　　日本画　　　　1887年~1967年明治から昭和期の浮世絵師　日本画家　　　　尾形月耕の子　　　本名　　田井正子【マサツグ】　　　　父尾形月耕に師事　　日本画を中心に、浮世絵にも長けた　　　　作品は彩色水墨画　　浮世絵師のため、女性の人物像画である。　　　　なかなか　洒脱の作品　　　　状態　　　表具作品共経年経過による、オレ、ヤケ有り　　　　サイズ　　表具　　　174cmX42.5cm作品　　　109cmX30cm箱無　　ゆうパックにて　80サイズ　　　　　　　　　表具　作品共経年経過　仕立て直しお勧め
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