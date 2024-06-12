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Used Axis A-L2CB DOUBLE KICK (Very Good) Used Axis A-L2CB DOUBLE KICK (Very Good)

言わずと知れたエクストリームドラマー御用達のツインペダルです。10年程前に中古で購入して2年程使用した後ずっと使わずに保管していました。傷、打痕、錆、塗装剥がれ等経年劣化と使用による外観的な不具合はかなり目立ちます。シャフトは僅かなかたつきがあり、伸縮を固定する為のネジが一本欠品しています。(画像8枚目参照)スレイブ側のアンバーボードの裏の面ファスナーは全て剥がれてしまっています。スレイブ側の滑り止め用にPearl社のスタビライザーも付属します。(画像10枚目)DW社のハードコアビーターとソフトケースをお付けしますが、かなり使用感があるためおまけ程度に考えて下さい。機能的に言えば上記の不具合以外は問題なく動作も良好ですが、以上の事を良く踏まえた上でご購入をお願い致します。