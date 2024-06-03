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- E.YAZAWA 矢沢永吉 トートバッグ タオル セット 未開封 90年代
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商品詳細
矢沢永吉のトートバッグ付タオルです。90年代の品物です。未使用未開封でずっと暗所に保管しておりました。タオルは一度も広げていないため、もし初期不良などあっても責任を負いかねます。わかる人にはわかるレアモノです。購入当初からトートバッグとタオルのセットでした。個人の保管品であるため、完璧な状態を求める方の購入はご遠慮ください。発送後の返品対応はお受けできませんので、くれぐれもよろしくお願いいたします。人気ソロアーティスト···矢沢永吉グッズ種類···タオル・ハンカチ
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