ミュージカル刀剣乱舞 刀ミュ 山姥切長義 缶バッジ コースター クリアカード

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商品詳細
ミュージカル刀剣乱舞刀ミュ山姥切長義(水江建太さん)・戦闘缶バッジ・ライブ缶バッジ(A,B)・クリアカード(C⇒第3形態)×2・2.5茶屋コースター(戦闘・ライブ)計7点セット⚠️即購入可⚠️バラ売り不可缶バッジ⇒プチプチ二重＋水濡れ防止クリアカード・コースター⇒硬質ケースorダンボールシート両面補強＋水濡れ防止※プロフィール一読推奨
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