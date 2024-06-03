舞台照明用　スポットライト4灯セット

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商品詳細
パーライトの灯体4個セットです。中古ではございますが、おまけ程度に電球付となります。ライブハウスのステージ照明機材更新のため外したものになります。電球は100Vで、Y型ラグ2点止めとなります。送料も結構かかりそうな感じですので、お値下げ対応難しいかと思いますが、よろしくご検討ください。その他、DMXコントローラーや調光ユニットなども順次出品してまいりますので、ご興味ありましたら併せてご覧ください(^^)
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