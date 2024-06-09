在銘「美人画」掛軸 絹本 タトウ箱付き

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在銘の「美人画」合せ箱、タトウ箱付き掛軸になります。◆印刷ではありません。◆掛軸全体にしわ、折れ、曲がり、しみが有ります。表具 約174cmx51.5cm本紙 約101.5cmx39.5cm管理：R695-2掛軸一覧↓↓#sZk_kakejikuご利用案内■商品はアンティーク・骨董・古美術品等の為、画像にてご判断ください。画像が全てとなり画像にて、ご判断が出来ない方のご購入は、お控え下さいますようお願い申し上げます。■ご購入の際は、十分に画像等をご確認した上で、慎重なご判断をお願い致します。■ご購入後のキャンセルは理由を問わず、一切受け付けておりません。注意事項■当店で取り扱う商品は主にアンティーク雑貨・骨董・古美術品等になります。従いまして、経年の劣化及び傷やシミなどを伴う事が想定されます。尚、可能な限り、商品説明や画像にて掲載をしておりますが、至らぬ場合がございますのでご了承下さい。■その他、商品の誤発送・物流事故による破損などがあった場合は直ちにご連絡下さい。お取引に付きましては迅速、丁寧に対応させて頂きます。夜間や土日祝日のお問合せ、発送に関しましては、お時間を頂く場合がございます。ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。ご興味ある方からのご購入をお待ちしております。