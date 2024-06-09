真作】山田無文/花園大学学長/妙心寺管長/福聚海無量/掛軸/名家伝来/AA-15

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【真作】【参考】山田無文/花園大学学長/妙心寺管長 臨済宗の僧。妙心寺六百三十九世。愛知県生。関精拙に参じ、橋本凝胤につき得度。京都妙心寺山内霊雲院に住した。神戸祥福寺僧堂師家・禅文化研究所所長・花園大学学長等を歴任。昭和63年（1988）寂、88才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は多少の汚れシミ、折れ、巻シワあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 193cm × 幅 38cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。