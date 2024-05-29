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羽生結弦2018Continues〜with Wings〜パンフレット2冊セット
商品番号 K39386484820
商品名

羽生結弦2018Continues〜with Wings〜パンフレット2冊セット
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

羽生結弦2018年Continues〜withWings〜コンティニューズウィズウィングスオフィシャルガイドブック愛蔵版ブック2冊セットです。公式の通信販売で購入しました。新品未使用未開封品ですが、長期自宅保管品です。初期キズ、乱丁、落丁には対応できません。オフィシャルガイドブックの開封口があまり綺麗ではありません(写真3)防水対策をして、公式から送付されたままの状態で(写真4)、らくらくメルカリ便(宅急便)で発送します。発送は、基本的に火曜日になりますので、お急ぎの方はご注意ください。
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