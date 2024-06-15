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裏千家14世淡々斎宗室御書付 2代久世久宝造　つぼつぼ絵菓子器（共箱）
商品番号 S13266273708
商品名

裏千家14世淡々斎宗室御書付 2代久世久宝造　つぼつぼ絵菓子器（共箱）
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

つぼつぼ絵が絶妙なバランスで配置され、大きさも程よく使いやすい菓子器（菓子鉢）です。時季はあまり関係ないと思いますので、取り合わせでお使いになられたらと思います。淡々斎宗匠の御書付がありますので、正式なお茶会でも安心してお使いになれます。箱蓋裏に「久宝造つほゝ繪菓子器　今日主（花押）」＊「つほゝ」「つぼつぼ」の事です。宗匠の箱書は濁点を省略されることがよくあります。箱裏に「久宝造」として印が捺してあります。口径19㎝　高さ8.8㎝　高台径7.5㎝【参考文献】落款花押大辞典　淡交社茶人の花押　小田榮一著　河原書店茶道具の名工・作家名鑑　淡交社▢裏千家14世淡々斎宗室(たんたんさいそうしつ)明治26年(1893)～昭和39年(1964)茶道裏千家14世家元。裏千家13世圓能斎の長男。幼名は政之輔、号に碩叟(せきそう)。30才で家元を継承。流儀統一のため淡交会を結成、海外普及と文化交流のために国際茶道文化協会を設立。紺綬褒章、紫綬褒章、勲三等旭日中授賞を受章。昭和39年(1964)北海道の旅宿で歿す。71歳。▢２代久世久宝（くぜきゅうほう）明治30年(1897)～昭和49年(1974)初代久宝の長女。初代に師事する。昭和22年2代目久世久宝を襲名する。＊初代久世久宝が裏千家13代圓能斎より久宝の号を与えられる。#自分だけの茶道具を持ってみませんか#茶わん屋食堂#茶道具#茶道#今日庵#裏千家#千利休#千宗室#淡々斎#碩叟#無限斎#淡交会#茶会#つぼつぼ#菓子器#菓子鉢#和菓子#絵付#久世久宝#久宝#色絵#茶道#古美術#骨董#kyoto#京都#茶の湯#美#アート#おしゃれ#茶室#お茶席#お茶会#一点物
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