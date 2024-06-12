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【週末値下げ】ポケカ黒炎の支配者クレイバース
商品番号 X32635129167
商品名

【週末値下げ】ポケカ黒炎の支配者クレイバース
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

店舗の販売ルールが当初、5パック購入制限だったのですが誤っていたのを気づいてくださり、店頭にあったポケカをすべて購入しました！種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パックシリーズ···ポケットモンスターカードゲーム
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