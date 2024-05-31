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大幅にお値下げ！【野田義昭作・特大・周囲72cm小代焼松風焼特大花瓶箱・説明書付
商品番号 K45798274856
商品名

大幅にお値下げ！【野田義昭作・特大・周囲72cm小代焼松風焼特大花瓶箱・説明書付
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···宝瓶・花瓶父のコレクションです。小代焼が好きでたくさんの作品があります。松風焼は小代焼の中の一つでこの花びんは野田窯で焼かれた物です。窯開きの際に父が一目惚れして購入したとのことです。小代焼には珍しく少し青味があります。美しい作品です。（箱・説明書付）よろしくお願い致します。
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