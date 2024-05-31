大幅にお値下げ！【野田義昭作・特大・周囲72cm小代焼松風焼特大花瓶箱・説明書付

種類···宝瓶・花瓶父のコレクションです。小代焼が好きでたくさんの作品があります。松風焼は小代焼の中の一つでこの花びんは野田窯で焼かれた物です。窯開きの際に父が一目惚れして購入したとのことです。小代焼には珍しく少し青味があります。美しい作品です。（箱・説明書付）よろしくお願い致します。



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小代松風焼 野田窯 - 小代焼Web展示会



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