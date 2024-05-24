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NCT NCTDREAM チョンロ　まとめ売り
商品番号 F85167901381
商品名

NCT NCTDREAM チョンロ　まとめ売り
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,546 円
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商品詳細

現在、出品中のチョンロまとめセットまとめてご購入される方以外はそれぞれの出品ページからご購入お願いします内容品　⭐︎１３点セット⭐︎・Candyポスター・glitchmode3Dトレカ・Hellofutureトレカ・ISTJ会場限定　トレカ・ISTJステッカー・ISTJmumo特典　集合トレカ(ロンジュン、ジェミン、チョンロ)・ISTJCDposterver.⚠︎開封済・goldenageブックマーク　しおり・goldenageポストカード・goldenage日本verトレカ・ISTJmumo特典　トレカ・NCTNATIONランダムトイ　アクスタ・NCTNATIONランダムトイ　缶バッジスリーブ+硬質ケース又は厚紙などで補強して発送します。+200円で匿名配送に変更可能です。海外製品のため、初期スレ・傷等ある場合がございます。ご了承いただける方のみご購入ください。プロフィールを確認していただき、ご理解いただいた方のみ商品のご購入をお願いします。
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