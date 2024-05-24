月姫 アルクェイド フィギュア メルティブラッド

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商品詳細
月姫アルクェイドフィギュアパーツは全て揃ってますガラスケースにて一時飾ってました今では手に入らないレア品です古いものですが、目立つ汚れなどは無い美品かと思います全長15.5cm程メルティブラッドMELTYBLOODFateフェイトFGO
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