A*廃番希少モデルHaviland アビランド リモージュ 金彩薔薇文 5点

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アビランドHavilandリモージュルーブシエンヌ（ルビシェンヌ、ルーブシェンヌ）のプレートです。リモージュ焼の最高峰アビランド社の人気のシリーズ廃番希少モデルですサイズ：W19cm人気のケーキ皿サイズです。★使用/未使用不明です。個人宅にて保管されていたものです。細かいことが気になる方、完全、完璧をお求めの方はお控えください。【購入する前にご確認お願い致します】■■■■■【注意事項】■■■■■－ サイズについて多少の誤差ご容赦ください。－ あくまでも中古品なので、返品しかねます。写真でしっかりご確認お願い致します。－ 状態欄に説明しきれない場合がございます、あくまでもご参考まで、写真にてしっかりご確認お願い致します。－ 入札者の見識により自己責任のもとでご購入ください。原則として当方の不備以外のキャンセル・返品・返金は受け付けておりません。－ 掲載画像は出来るだけ実物に近い状態かと思いますが、モニタの種類・照明の違い等により実物と若干異なることがあります。－ 何らかのご不明な点等ございましたら予めお問い合わせ下さい。説明欄にすでに説明がある場合、返信しない場合がございます。■【お客様にお願い】－ 商品を受け取りましたら、受取ボタンを押していただき、またいい評価をいただいたら、うれしいです。【ご利用誠にありがとうございます】#HAVILAND #アビランド #ルーブシエンヌ#ルーブシェンヌ#ルヴィシェンヌ#ケーキ皿種類···皿・プレート素材···陶磁器サイズ···中（直径：18.0～24.9cm）形状···丸種類···皿・鉢