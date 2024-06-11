原神 刻晴 フィギュア

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商品詳細
原神刻晴フィギュア商品説明:海外限定品／新品未使用/顔パーツ変更可能/カラー箱付き/送料込み箱サイズ:H27*W19.5*D13*検品のため、一度開封しまして、気になる方はご遠慮ください。*海外並行輸入品につき、初めから塗装のムラや、細かいキズ、剥がれ等がある可能性があり、発送の際に箱に凹みや、傷がある場合があるので神経質な方や過度に完璧な状態を求めてる方はご購入をお控え下さい。フィギュア本体は新品となりますが、プリスターパッケージに敗れ、傷、凹み等がございます。海外製品にご理解いただける方のみのご購入でよろしくお願い致します。
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