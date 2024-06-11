デッドプール　プレイアーツ改

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商品詳細
フィギュア種類...アクションフィギュアデッドプールのヴァリアントシリーズ、プレイアーツ改の通常カラーです。飾っていましたが、綺麗にしてお送りします。付属品、状態は写真の通りです。パーツの欠けはありません。スタンドの組み立てやパーツの切り離しを行っていません。ただ、スタンドを入れているケースは、経年劣化でノリが取れてしまってるところがあります。その他箱に多少のヘコミやスレなどがありますが、購入時からのものになります。目立つところだけ写真に撮りました。気になる方は購入をご遠慮ください。
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