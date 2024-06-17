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- 【希少】赤間硯 赤間紫金石 昭竜山作
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商品詳細
値下げしました。※これ以上の値下げ予定はありません。赤間硯赤間紫金石昭竜山作山口県の伝統工芸品、希少な赤間硯になります。サイズ7.7cm×7.7cm×高さ4.3cm主観ですが、全体的に大きな傷は見られません。また、海・丘の部分にはやや使用感があります。現在は中古でも20,000円前後で取引されていますが、格安でお譲りいたします。※中古品、長期保管品になりますので、神経質な方はご遠慮いただき、画像でご判断の上ご購入ください。※専用箱などはありませんので、厳重に梱包して発送いたします。※即購入OKです。書道・習字用品···硯#硯#書道
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