S.H.Figuarts アイアンマンマーク3 《Birth…EDITION》



SHFiguarts アイアンマンマーク３ -《Birth of Iron Man》 EDITION‐ SHFiguarts アイアンマンマーク３ -《Birth of Iron Man》 EDITION‐



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ご覧いただき有り難うございます。コレクション整理のため出品します。即購入可、コメント中でも先に購入された方を優先します。S.H.Figuartsアイアンマンマーク3-≪BirthofIronMan≫EDITION‐新品未開封品になります。自アカウントで購入し保管していたものになります。箱に目立ったキズ等ありませんが、素人保管のため多少のスレ等はあるかもしれません。写真でご確認の上、完璧な品を希望される方は購入をお控え下さい。それでは宜しくお願い致します。#BANDAISPIRITS#アイアンマン『アイアンマン』シリーズマーベルコミック#アイアンマン#S_H_Figuartsアイアンマンマーク3_≪BirthofIronMan≫EDITION‐_TAMASHIIFeatures2020限定_