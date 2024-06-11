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【アイカツスターズ】①ゆらゆらアクリルスタンド4種+②バースデー缶バッジ4種
商品番号 L77370976405
商品名

【アイカツスターズ】①ゆらゆらアクリルスタンド4種+②バースデー缶バッジ4種
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 4,919 円
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商品詳細

①AIKATSU!STYLEforLadyアイカツスターズ！ゆらゆらアクリルスタンド【4種】★ゆめちゃん＆小春ちゃん★ローラちゃん★真昼ちゃん★ゆめちゃん­[サイズ]本体：約W35×H60mm／台座：約φ40mm／足台座：約W55×H30mm[素　材]アクリル[生産エリア]中国②アイカツスタイル配布のバースデーアイドル缶バッジ4個虹野ゆめ、七倉小春、桜庭ローラ、香澄真昼↓海外のアイカツ関連商品も扱っています。#ユキダルマのアイカツAikatsustars　非売品　ノベルティ　誕生日　四ツ星学園
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