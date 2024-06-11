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- 【アイカツスターズ】①ゆらゆらアクリルスタンド4種+②バースデー缶バッジ4種
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商品詳細
①AIKATSU!STYLEforLadyアイカツスターズ！ゆらゆらアクリルスタンド【4種】★ゆめちゃん＆小春ちゃん★ローラちゃん★真昼ちゃん★ゆめちゃん[サイズ]本体：約W35×H60mm／台座：約φ40mm／足台座：約W55×H30mm[素 材]アクリル[生産エリア]中国②アイカツスタイル配布のバースデーアイドル缶バッジ4個虹野ゆめ、七倉小春、桜庭ローラ、香澄真昼↓海外のアイカツ関連商品も扱っています。#ユキダルマのアイカツAikatsustars 非売品 ノベルティ 誕生日 四ツ星学園
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