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バットマン　アニメテッドシリーズ　アエロバット　フィギュア　ケナー
商品番号 T28910592506
商品名

バットマン　アニメテッドシリーズ　アエロバット　フィギュア　ケナー
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BATMANTheAnimatedSeriesAEROBATKenner箱は開けてますが、袋からは取り出しておりません。経年の為に外箱にシワやスレ等見当たります。説明書付き、シールは貼らずにそのまま完備です。中古品と言う事をご理解の上ご購入下さい。
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