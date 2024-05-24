バットマン　アニメテッドシリーズ　アエロバット　フィギュア　ケナー

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BATMANTheAnimatedSeriesAEROBATKenner箱は開けてますが、袋からは取り出しておりません。経年の為に外箱にシワやスレ等見当たります。説明書付き、シールは貼らずにそのまま完備です。中古品と言う事をご理解の上ご購入下さい。