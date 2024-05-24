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商品詳細
ファンタスティポ関連です。ほぼ新品未開封、未使用になりますが、長期間保管、年数経過の品物ということをご理解のうえ、ご購入いただきますようによろしくお願いします。ファンタスティポDVD初回、通常ともに1回視聴いたしました。CD初回は1回視聴。通常は新品未開封。パンフレット新品未開封バインダー新品未開封ダブルフェイスは購入して見ずに袋に保管したと思います。雑誌2冊につきましても購入して見ずに袋に保管したと思います。KUBRICKも新品未開封です。大切に保管してありましたので、綺麗なほうだとは思いますが、一度人の手に渡ったものなのでその旨をご理解のうえ、よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Addict97818.html
http://narcologia.ru/goods/browse349391.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring466596.html
堂本剛♡国分太一 ファンタスティポグッズ CD DVD KUBRICK
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