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商品詳細
信玄、謙信、村上義清、山本勘助、高坂弾正等々の有名人の戦記を克明に記述した古文書
http://narcologia.ru/goods/navigate992930.html
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武田信玄x上杉謙信 川中島の戦い実録古文書 | labiela.com
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