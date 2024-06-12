【送料無料】　音叉l DNA 528Hz バイオソニックス　希少品

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商品内容：アメリカBIOSONICS社の音叉528Hz全長15.5cm主にヒーリング用として様々な場面でご使用になれます。オリジナルのケース等はございませんのでコットン100%の生成り巾着袋をおつけします。ネコポスでの発送になります。使用頻度少く大きなダメージはありませんが多少の使用があります。あくまでユーズド品としてご理解いただける方でお願い致します。アメリカBIOSONICS社の音叉です。528Hzは「愛と奇跡の周波数」と呼ばれ、ソルフェジオ周波数の中では一番有名です。DNA修復して神経、免疫、循環系強化、美肌効果とアンチエイジングにも使われます。埼玉医科大学教授の和合治久氏は、528Hzの音は腰のあたりに響くことが解明されたことを経て528Hzは腸を刺激するのではないかと述べています。腸は第二の脳と言われ、さまざまなホルモンを生産している部位と言われています。心身の安定に関わるセロトニン（幸せホルモン）の分泌にも関連があると考えられ、愛の周波数と言われるゆえんは、このようなことからきているのではないかと言われています。#ヒーリング #浄化 #癒し #音治療 #ソルフェジオ周波数#tuningfork#音叉#アンリッシュ