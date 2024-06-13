SHINee ツアーグッズ他

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商品詳細
SHINee・モバイルFCのグッズキーケース入れ・テミンソロコングッズとポストカード（特典と非売品）・fanevent特典東京ドーム(4人になって初めて)・ベアブルーと赤の2種箱は畳んであります。・写真にあるもの全て。セットでお願いいたします。・ほぼ未使用ですが気になる方はご遠慮くださいませ。#SNeBUZ#SMEBUZ#KPOPBUZ
http://narcologia.ru/goods/moped260168.html
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