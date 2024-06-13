FENDER SV-20CE フェンダー 真空管搭載 ギターアンプ

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商品詳細
■製品名FENDERSV-20CE◎通電確認済みCelestion:1世紀近くの歴史を持つロンドンのスピーカーメーカー搭載■概要プリ部に真空管を採用した２０Ｗの小型アンプでスピーカーはセレッションの８インチを２基搭載しており、暖かくクリアでしっかりしたサウンドです。\u2028またノーマル/バルブドライブの切り替えができ、クリーン、クランチ～オーバードライブまで幅広いサウンドを楽しむことができます。\u2028リバーブ、センドリターン端子を装備しています。■SPEC幅 46cm高さ36cm奥行22cm付属品なしスピーカー×2搭載金属部品に錆、くすみがあります。自宅保管となりますので、ご理解のある方、よろしくお願い致します。#フェンダー#フェンダーアンプ#ギターアンプ
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