ORCHESTRAL TUNER OT-120

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商品詳細
和楽器（琴）を習っていた時に購入した物です。もう使用しない為、出品します。他の楽器でももちろん使えるのだと思いますが、確認はしていません。付属品はCONTACTMICとなります。
http://narcologia.ru/goods/marshal311680.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox342439.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement644299.html
KORG クロマチックチューナー 針式メーター OT-120 吹奏楽 ブラスバンド オーケストラ どんなコンサート・ピッチにも対応 100時間連続稼働 ソフトケース付属
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OT-120 - ORCHESTRAL TUNER | KORG (Japan)
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[KORG] チューナー（OT-120）-JDRオンラインショップ
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KORG OT-120 OT120 プロオーケストラチューナークロマチックチューナー低音/サックス/バイオリン/フルートチューナーユニバーサルチューナー
http://narcologia.ru/goods/marshal311680.html
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement644299.html
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