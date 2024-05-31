「新品」ウマ娘 メジロマックイーン 可動フィギュア

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此方はウマ娘のキャラクター、メジロマックイーンの可動式フィギュアになります。新品未開封品です。ブランドマックスファクトリー(MaxFactory)テーマアニメおもちゃフィギュアタイプアクションフィギュア色マルチカラー材質プラスチック漫画のキャラクターメジロマックイーン定価は7200円でした。Amazonより安く出品しているのでこのお値段でご検討ご購入頂ければと思います。顔のパーツ、手など豊富で好きなポーズや表情に出来ます。台座、顔の表情、手、マイクが付属としてついてます。#ウマ娘#キャラクター#フィギュア#競馬#アニメ