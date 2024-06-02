美少女戦士セーラームーン PROPLICA クリスタルスター

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ご覧頂きありがとうございますこちらPROPLICAより発売されておりましたクリスタルスターになります。手元に届いた当時、箱から出し眺めて後はコレクションとして箱にしまっていました、ですのでほぼ新品と変わらないコンディションだと思います。未開封説明書同封しております。３枚目の写真で分かりづらいのですが箱に小さな目立たない程の表面に破れがあります。あくまで一般家庭での保管品ですので保管には気を付けているつもりですが、過度な美品をお求めの方は申し訳ございませんがご遠慮下さい。人気タイトル···美少女戦士セーラームーン