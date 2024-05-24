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【貴重】エレファントカシマシ　文豪Tシャツ［未使用品］※注意あり※ 宮本浩次
商品番号 J15276396961
商品名

【貴重】エレファントカシマシ　文豪Tシャツ［未使用品］※注意あり※ 宮本浩次
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧頂きありがとうございます^^☆文豪TシャツLサイズ　宮本浩次さん正規品ライブ観戦などにいかがでしょうか(^^)新品、未使用にて10年以上保管しておりました。※※注意事項今回の出品にあたり状態確認をしたところ全体的にたくさん黄ばみのようなシミがありました。裏表両面、広範囲に汚れがあるため結構しっかり洗う必要があります。何かしたわけではなく経年劣化によるものだと思います。（写真に撮ろうと思いましたがあまり写りませんでした^^;）シミは洗えば取れると思います。使用済みになってしまうため当方では行っておりません。到着しましたらお客様の方でお洗濯等、お願いいたします*__)☆大切に保管しておりましたが長期保管の為、神経質な方は良くお考え上ご購入お願いします。よろしくお願いします(^_−)−☆#エレファントカシマシ#エレカシＴシャツ#エレカシグッズ#Ｔシャツ#宮本浩次#野音
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