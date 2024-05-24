USJパワーアップバンド4本セット

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商品詳細
こちらで使用1回のものを譲っていただき、10月上旬に半日使用しました。アプリとの連携は解除済みですが、パワーアップバンドの仕様として、コインやキーのデータは消去できません。解除前に撮影した写真でご確認ください。名前は変更可能です。使用後は除菌シートで拭いていますが、バンド部分に小さな傷、汚れがあります。箱に粘着テープを剥がした後のようなペタペタする部分があります。中古品にご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。また、バラ売りは考えておりません。お値下げもこちらのタイミングでさせていただきたいと思います。
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