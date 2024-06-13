- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- レコーディング/PA機器
- >
- 新品 自作 コンデンサーマイク Neumann TLM103 クローン mod
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
自作のコンデンサーマイクです。（本体に若干の傷があります）出品者は非喫煙者で、ペットも居ません。【商品説明】Neumann社のTLM103の基板を元にして制作したコンデンサーマイクです。34mmダイアフラムのK87タイプのカプセルを利用し(ebayにて入手)作成しました。TLM103の基板を解析し、より出力を大きく、かつ繊細な音質となるようにモディファイを行いました。高品質なトランスを利用し、クリアながらも芯があり、ハイ上がりしないようになっています。ボイスオーバーやヴォーカル、幅広い楽器の録音にマッチします。以下にサウンドサンプルを置いていますListentotlm103modサウンドサンプルbyKagabooon#SoundCloudhttps://on.soundcloud.com/qsY3x高品質なコンポーネントを利用することで、自己ノイズの低減にも成功しました。マイク本体とショックマウントの提供となります。本マイクは単一指向性となります。また、本商品はファンタム電源(48V)でのみ動作します。種類...マイク#コンデンサーマイク#ノイマン#Neumann#TLM103#モディファイ#AKG#Telefunken#AudioTechnica#behringer#rode
http://narcologia.ru/goods/parenthesis995244.html
http://narcologia.ru/goods/reboot72336.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect519970.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis995244.html
http://narcologia.ru/goods/reboot72336.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect519970.html
新品 自作 コンデンサーマイク Neumann TLM103 クローン mod ...
新品 自作 コンデンサーマイク Neumann TLM103 クローン mod
新品 自作 コンデンサーマイク Neumann TLM103 クローン mod
コンデンサーマイク】NEUMANN / TLM103 | aclimacaoecambuci.com.br
コンデンサーマイク】NEUMANN / TLM103 | ncrouchphotography.com
新品 自作 コンデンサーマイク Neumann TLM107 クローン mod ...
kagaboo's shop｜フリマアプリ ラクマ
コンデンサーマイク Neumann TLM103 - 通販 - gofukuyasan.com
コンデンサーマイク Neumann TLM103 - 通販 - gofukuyasan.com
2023年最新】u87 NEUMANNの人気アイテム - メルカリ
NEUMANN TLM103 Studio set コンデンサーマイク ショックマウント付属 ...
マイクロホン購入でNeumannデザイン傘が付属 数量限定TLM 103 ...
新品 自作 コンデンサーマイク Brauner Phantom 1:1クローン - 通販 ...