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新品 自作 コンデンサーマイク Neumann TLM103 クローン mod
商品番号 O64405759503
商品名

新品 自作 コンデンサーマイク Neumann TLM103 クローン mod
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自作のコンデンサーマイクです。（本体に若干の傷があります）出品者は非喫煙者で、ペットも居ません。【商品説明】Neumann社のTLM103の基板を元にして制作したコンデンサーマイクです。34mmダイアフラムのK87タイプのカプセルを利用し(ebayにて入手)作成しました。TLM103の基板を解析し、より出力を大きく、かつ繊細な音質となるようにモディファイを行いました。高品質なトランスを利用し、クリアながらも芯があり、ハイ上がりしないようになっています。ボイスオーバーやヴォーカル、幅広い楽器の録音にマッチします。以下にサウンドサンプルを置いていますListentotlm103modサウンドサンプルbyKagabooon#SoundCloudhttps://on.soundcloud.com/qsY3x高品質なコンポーネントを利用することで、自己ノイズの低減にも成功しました。マイク本体とショックマウントの提供となります。本マイクは単一指向性となります。また、本商品はファンタム電源(48V)でのみ動作します。種類...マイク#コンデンサーマイク#ノイマン#Neumann#TLM103#モディファイ#AKG#Telefunken#AudioTechnica#behringer#rode
http://narcologia.ru/goods/parenthesis995244.html
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