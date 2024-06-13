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☆ プロセカ ぬいぐるみ マスコット
商品番号 N72104681608
商品名

☆ プロセカ ぬいぐるみ マスコット
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,933 円
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商品詳細

【即購入OKです！】ご覧いただきありがとうございます！プロジェクトセカイカラフルステージ！feat.初音ミクプロセカふわふわぬいぐるみふわぷちマスコット25時、ナイトコードで。　ニーゴ○宵崎奏○朝比奈まふゆ○暁山瑞希○東雲絵名それぞれのマスコットとぬいぐるみ1つずつ写真の合計8個セットです！どの子でもマスコットとぬいぐるみの2点セットは3699円でバラ売りも可能ですので、お気軽にお声掛けください^^どの子も複数個あります！アミューズメント景品ですので、初期傷等がある場合があります。そして一度は手に取っていることを、お許しいただける方のみご購入よろしくお願いします！家にペット等、喫煙者はいません。その他商品と一緒に購入していただけたら、多少ですが割引致しますのでご相談ください(*^^*)もし購入を考えてる方で、値段が少し……と言う方がいらっしゃいましたら希望額をお申し付けください(•̀ᴗ•́)̖́-できる範囲で対応致します！グッズ種類···プライズ/一番くじ
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