

十代 坂高麗左衛門 萩 花器 耳付き 花入 共箱- 十代 坂高麗左衛門 萩 花器 耳付き 花入 共箱-



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萩焼花器■作者十世坂高麗左衛門(韓峯)■概要・中古品です。購入後は未使用です。・共箱付き※箱には焼けやシミ等の変色があります。・こちらの品物は中古品ですので、商品写真をご確認していただき、ご理解ご納得の上でご購入いただきますようお願い申し上げます。■寸法(約)・径15.5cm(耳含む18cm)、高さ23cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。