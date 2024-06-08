美品❗️未使用❗️小鹿田焼 大花瓶・壺

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▼大分県日田市の小鹿田焼の花瓶・壺です。▼サイズは高さ23㎝×最大直径25㎝×口径11㎝ほどです。▼300年以上の伝統がある、小鹿田焼の代表的な技法、「刷毛目」が用いられた、とても美しく温かみが感じられる作品です。▼底には「小鹿田焼」と刻印されています。▼数年前に小鹿田焼の民陶祭で購入後、家庭で保管していた品で、飾ったり水を入れて使用したりしたことは一度もありません。▼今回、確認のため、初めて水を入れてみましたが水漏れは一切ありません。※おんた、おんたやき、はけめ、壺、つぼ、大型、種類···宝瓶・花瓶種類···壺