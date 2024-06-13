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胡桃澤もも🎀🌟 on X:



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【朝雑談】※朝激弱につき注意※ 4月11日✨朝礼会【#胡桃澤もも/のりプロ所属】



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紫文字サインあり】胡桃澤もも 直筆サイン入りポストカード ...

のりプロミュージックに所属していて現在は個人勢として活動されている胡桃澤ももの直筆サイン入りポストカードセットです画像では分かりづらいですが右下のポストカードが紫文字サインです。未開封ですが袋に傷がありますがポストカード本体には傷はありませんご理解の上でご購入ください。