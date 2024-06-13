SHU アリスメモリーズ 額縁

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SHUアリスメモリーズ額縁サイズ=２枚目、3枚目にあります。不思議の国のアリス違う額縁を購入した際にいっしょにつけていただきました。飾る場所なく出品させていただきます。自宅にて保管しています。神経質な方は、購入をお控えください。#SHU#アリス#不思議の国のアリス#キャラクター#イラスト#可愛い#額縁#絵#絵画