フリップデッキケース

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【商品名】◎未開封フリップデッキケース◎WorldMarket【発送日】1日〜2日以内に発送いたします。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◉#みー出品中一覧8月をクリックすると、現在販売している商品が見やすくなります。『梱包』➡︎折れ濡れ対策《スリーブ封入\u0026ビニールフィルム\u0026厚紙》後に発送致します。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ご不明点等は購入前にコメントにてお知らせくださいませ。よろしくお願いいたします。希少デッキシールドプレイマット