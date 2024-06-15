ホロライブ×RED° TOKYO TOWERポーカーセット

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商品詳細
ホロライブ×RED°TOKYOTOWERポーカーセット ・ポーカーセット・購入特典ポストカード（沙花叉クロヱ）新品、未使用です。自宅保管にご理解のある方のみよろしくお願いいたします。#ホロライブ#兎田ぺこら#白銀ノエル#獅白ぼたん#沙花叉クロヱ#レッド東京タワー#ホロライブ#hololive
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