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古伊万里　大明成化年製款　染付　山水文盤　飾皿　直径38cm　V 3428A
商品番号 U13885773562
商品名

古伊万里　大明成化年製款　染付　山水文盤　飾皿　直径38cm　V 3428A
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 8,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約５．５cm　幅約３８cm皿裏面に傷が見受けられます。皿立ては付属しません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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古伊万里　大明成化年製款　染付　山水文盤　飾皿　直径38cm　V 3428A
古伊万里 大明成化年製款 染付 山水文盤 飾皿 直径38cm V 3428A | www ...
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古伊万里 大明成化年製款 染付 山水文盤 飾皿 直径
古伊万里　大明成化年製款　染付　山水文盤　飾皿　直径38cm　V 3428A
古伊万里 大明成化年製款 染付 山水文盤 飾皿 直径38cm V 3428A-
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伊万里焼　古伊万里　大明成化年製款　染付　福寿字文　酒盃　時代箱　V　R6287 | フリマアプリ ラクマ
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大鉢 大明成化年製 染付-

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