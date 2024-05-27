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☆PLAYTECH/旧ZENN/13\
商品番号 A24868546039
商品名

☆PLAYTECH/旧ZENN/13\"タム美品！応援団用に最適！マレットオマケ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイテック/旧ゼンのタム13“x11\"本体のみ単体です。イエローカバリング使用感少な目で美品の域です。とても軽いので応援団用にも最適です！持ち運びも便利な大きさです。ショルダーとマレット1本お付けします。送料込み/即購入OK種類···トムトムアクセサリー・パーツ···スティック種類···トムトムアクセサリー・パーツ···メンテナンス用品
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