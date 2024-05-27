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- ☆PLAYTECH/旧ZENN/13\"タム美品！応援団用に最適！マレットオマケ
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商品詳細
プレイテック/旧ゼンのタム13“x11\"本体のみ単体です。イエローカバリング使用感少な目で美品の域です。とても軽いので応援団用にも最適です！持ち運びも便利な大きさです。ショルダーとマレット1本お付けします。送料込み/即購入OK種類···トムトムアクセサリー・パーツ···スティック種類···トムトムアクセサリー・パーツ···メンテナンス用品
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