【茶道具】糸巻煙草盆　和楽造　角火入　山崎吉左衛門造　タトウ　灰吹セット

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種類···茶道具商品をご覧いただきありがとうございます。経年保存品の商品になります。商品の状態ですが、•煙草盆 経年によるシミ、キズ、汚れがあります。特に底にキズ、汚れが目立ちます。•火入内側に汚れがあります。割れや欠けなどは見当たりません。•タトウは割と綺麗かと思います。•灰吹はシミや汚れがあります。神経質な方はご遠慮下さい。古き物とご理解頂き、使用して頂ける方はよろしくお願い致します。土日祝日の発送が出来ません。【寸法】『煙草盆』縦約17.5㎝ 横約26㎝ 高さ約11㎝ 『火入』 縦•横約8.2㎝ 高さ約8.3㎝『タトウ』縦約16㎝ 横約7.6㎝『灰吹』 直径約4.1㎝ 高さ約13.5㎝(採寸に多少の誤差があるかと思います)注）基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。