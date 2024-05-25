富士五湖窯 細川秀年 夕富士窯変 建水 「朝富士」湯こぼし 共箱 共布 栞 新品

富士五湖窯細川秀年夕富士窯変建水「朝富士」茶道具湯こぼし共箱共布栞新品未使用です。サイズ：高さ約8.5cm 幅約13.9cm.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 建水 湯こぼし 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具 富士五湖窯 細川秀年#富士五湖窯#細川秀年#細川_秀年#秀年#夕富士窯変#紅天目#建水#茶道具#茶器#茶入#朝富士#抹茶#湯こぼし#新品#未使用#保管品#値下げ種類...茶道具



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