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富士五湖窯 細川秀年 夕富士窯変 建水 「朝富士」湯こぼし 共箱 共布 栞 新品
商品番号 H68405148563
商品名

富士五湖窯 細川秀年 夕富士窯変 建水 「朝富士」湯こぼし 共箱 共布 栞 新品
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 6,636 円
在庫状況 あり

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商品詳細

富士五湖窯細川秀年夕富士窯変建水「朝富士」茶道具湯こぼし共箱共布栞新品未使用です。サイズ：高さ約8.5cm　幅約13.9cm.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　建水　湯こぼし　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具　富士五湖窯　細川秀年#富士五湖窯#細川秀年#細川_秀年#秀年#夕富士窯変#紅天目#建水#茶道具#茶器#茶入#朝富士#抹茶#湯こぼし#新品#未使用#保管品#値下げ種類...茶道具
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