Global Trotters サイン

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商品詳細
GlobalTrottersサイングローバルトロッターズ（平沢進／小西健司／レデリウス）直筆サイン雑誌キーボードスペシャルの読者プレゼントで当選したものです。サイズはA4。暗所保管していたので美品だと思います。ピーモデル平沢進小西健司#平沢進#P-MODEL#ピーモデル
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