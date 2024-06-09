ファイナルファンタジー　FF16 ラストワン賞　シヴァ

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商品詳細
新品未開封のラストワン賞とおまけ付きです。ラストワン賞召喚獣シヴァシルバーver.B賞胸像フィギュア召喚獣タイタン1点召喚獣イフリート1点召喚獣ラムウ1点C賞ショットグラス2個セットD賞国章コルクコースター1点新品未開封ですが、C賞の箱に少しシール跡があります。素人保管の為気になる方はご遠慮ください。匿名配送でお送りするためご安心ください。
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