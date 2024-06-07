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Yamaha Ead10
商品番号 U43634126264
商品名

Yamaha Ead10
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 19,933 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入してスタジオで3回程使用しました。目立った傷もないです。Apple純正のカメラアダプタと変換ケーブルもお付けします。エフェクターケースに入れての発送になります。
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