RりんごRさま専用オーダー水槽台でございます。この度はリピートオーダー製作依頼、誠にありがとうございます(^^)写真はイメージで御座います。幅380ミリ奥行180ミリ高さ400ミリ扉右に開く仕様。左右下部穴あり前回と同じホワイトで製作させて頂きます(^^)約2週間前後での発送になります。ご確認後よろしくお願い致します。水槽台水槽アクア熱帯魚水草ベタキューブ水槽キューブ爬虫類30センチキューブ30センチ水槽台囲炉裏テーブルキャンプテーブルヘキサテーブルオクタゴンテーブルDODロゴスADAmorinookurimonoCubeaStumpNanpusKo-bo



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