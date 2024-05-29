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超まじかるちいかわ Tシャツ Lサイズ Super NANTOKA NARE～！
商品番号 T18287734538
商品名

超まじかるちいかわ Tシャツ Lサイズ Super NANTOKA NARE～！
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ちいかわ超まじかるちいかわTシャツSuperNANTOKANARE～！！ベビーピンクLサイズちいかわ、ハチワレ、うさぎでアターック！ナントカナーレー！！5.6オンスのスタンダードなTシャツは「よれない・透けない・長持ちする」といった三拍子がそろった一枚です。Lサイズ：着丈73×身幅55×肩幅50×袖丈22cm材質：綿100％原産国：　本体：中国またはベトナム　プリント：日本
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